ЭСК РФС рассмотрит три эпизода матча между "Ростовом" и "Балтикой"

"Балтика" на своем поле сыграла вничью с "Ростовом" со счетом 2:2

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит три эпизода по итогам матча восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между калининградской "Балтикой" и "Ростовом". Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

16 сентября "Балтика" на своем поле сыграла вничью с "Ростовом" со счетом 2:2.

"ЭСК РФС по обращению "Балтики" рассмотрит три эпизода матча с "Ростовом". Это моменты с неназначением пенальти на 7-й и 32-й минутах, а также засчитанный гол на 16-й минуте", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

"Балтика" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка в 8 матчах. В следующем туре калининградская команда дома сыграет с грозненским "Ахматом" 23 сентября.