Абаскаль прокомментировал выход "Спартака" в плей-офф Кубка России по футболу

По словам главного тренера красно-белых, команда выполнила цель, заняв первое место в своей группе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" выполнил цель, выйдя в плей-офф "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России с первого места. Об этом журналистам заявил главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.

19 сентября "Спартак" на выезде победил "Пари Нижний Новгород" со счетом 3:0 в матче четвертого тура группового этапа "пути РПЛ" Кубка России. Эта победа гарантировала красно-белым выход в плей-офф "пути РПЛ" с первого места в группе.

"Цель достигнута, вышли в следующий этап с первого места, - сказал Абаскаль. - Трудовая победа, она придаст уверенность в следующих матчах. Подняли планку концентрации".

Встречу из-за повреждения не смог продолжить нападающий Павел Мелешин, которого во втором тайме заменил Кристофер Мартинс. "Надеюсь, что у Мелешина серьезной травмы не будет. Мы с ним пообщались после матча", - отметил Абаскаль.

"Спартак" провел второй матч подряд без пропущенных мячей, в игре восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги команда на своем поле победила "Сочи" (1:0). "Мы уже второй раз играем "на ноль", - отметил Абаскаль. - Это групповая работа. Когда команда пропускает гол, это происходит не по вине одного футболиста. Также и в атаке. Я не знаю ни одного футболиста, кроме Лионеля Месси, кто может в одиночку забить гол".

"Спартак" одержал четвертую победу в четырех матчах Кубка России и с 12 очками занимает первое место в группе D. На второй строчке располагается московское "Динамо" (5 очков), далее идут "Краснодар" (5) и "Пари НН" (2).

В пятом туре "Спартак" в гостях сыграет с "Динамо", "Пари НН" на выезде встретится с "Краснодаром". Матчи пройдут 4 октября.