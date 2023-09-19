Абаскаль рассказал о травме футболиста "Спартака" Зобнина

Полузащитник не попал в заявку на матч Кубка России против "Пари Нижний Новгород"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин получил несерьезную травму, тренерский штаб оценит возможность его игры в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо". Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.

19 сентября "Спартак" на выезде победил "Пари Нижний Новгород" со счетом 3:0 в матче четвертого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. Зобнин отсутствовал в заявке "Спартака".

"Зобнин в целом нормально, несерьезная травма, - сказал Абаскаль. - Сегодня он тренировался в Москве. Сможет ли он сыграть с "Динамо"? Завтра будем оценивать и принимать решение".

Матч между "Спартаком" и "Динамо" пройдет 23 сентября на "Открытие банк - Арене".

Зобнину 29 лет, он выступает за "Спартак" с 2016 года. В текущем сезоне футболист провел 10 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч.