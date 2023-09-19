Футболист Хлусевич рассказал об интересе к нему со стороны итальянских клубов

"Болонья" делала предложение о переходе защитника "Спартака"

ТАСС, 19 сентября. Итальянские клубы в летнее трансферное окно проявляли интерес к защитнику московского "Спартака" Даниилу Хлусевичу, "Болонья" сделала предложение о переходе футболиста. Об этом Хлусевич сообщил "Спорт-Экспрессу".

Трансферное окно в чемпионате Италии закрылось 1 сентября.

"Агент говорил, что было предложение от "Болоньи", трансферное окно в Европе закрылось, и сейчас уже нет смысла лишний раз спрашивать. Клуб подобные дела решает с моим агентом, а я в них никогда не лезу, концентрируюсь на выступлении за "Спартак". Был интерес из других команд, но это уже секрет. Скажем так - это Италия, но я не хочу комментировать слухи", - сказал Хлусевич.

Хлусевичу 22 года. Он перешел в "Спартак" в январе 2022 года и стал в его составе обладателем Кубка России (2022). В текущем сезоне защитник провел за красно-белых 9 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.