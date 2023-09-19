Футболист Джикия считает, что "Спартак" выходит из кризиса

Московский клуб на выезде победил "Пари Нижний Новгород" со счетом 3:0 в матче группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" постепенно выходит из кризиса, сейчас у команды совсем другое настроение. Такое мнение журналистам высказал защитник и капитан красно-белых Георгий Джикия.

19 сентября "Спартак" на выезде победил "Пари Нижний Новгород" со счетом 3:0 в матче четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России. 16 сентября "Спартак" дома обыграл "Сочи" (1:0) в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги, прервав серию из четырех игр без побед в чемпионате России.

"Команда выходит из кризиса? Да, были поражения, не было результатов, - сказал Джикия. - Понятное дело, сейчас совсем другое настроение, это радует и движет вперед".

Встреча прошла в присутствии 32 189 зрителей. "Это "Спартак", ни для кого не секрет, что у "Спартака" самая большая аудитория, это факт. По моей информации, так скажем, около 16-17 миллионов [зрителей] в России поддерживают красно-белых. Так что тут все по фактам", - заключил Джикия.

"Спартак" одержал четвертую победу в четырех матчах Кубка России и с 12 очками занимает первое место в группе D. На второй строчке располагается московское "Динамо" (5 очков), далее идут "Краснодар" (5) и "Пари НН" (2). "Спартак" гарантировал первое место по итогам группового этапа "пути РПЛ". В пятом туре "Спартак" в гостях сыграет с "Динамо", "Пари НН" на выезде встретится с "Краснодаром". Матчи пройдут 4 октября.