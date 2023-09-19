Юран прокомментировал переход футболиста Сулейманова из "Пари НН" в "Локомотив"

Нападающий перешел в "Локомотив" на правах аренды до конца сезона с правом выкупа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Главный тренер "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран не наложил вето на переход Тимура Сулемайнова в московский "Локомотив", потому что понимал желание футболиста играть в другом клубе. Об этом Юран рассказал журналистам.

14 сентября пресс-служба "Пари НН" сообщила, что нападающий Сулейманов перешел в "Локомотив" на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

"Были ли варианты удержать Сулейманова? Такой вопрос сложный, конечно, Тимур хорошего уровня нападающий, - сказал Юран. - Я его чисто по-человечески понимаю. Я бы мог его не отпустить, но себе бы не простил. В том плане, что у человека всегда есть мечта играть в клубе выше. На данный момент "Локомотив" - флагман нашего футбола, как ЦСКА и "Спартак".

"Появился шанс, он воспитанник "Локомотива". Будет у него шанс еще или нет, но чисто по-спортивному я Тимура отпустил. Тимура я, естественно, понимаю, желаю, чтобы он закрепился в составе. Он мне звонил дня три назад, благодарил. Он знал, что мне непросто далось это решение. Ничего страшного: Зе Турбо "ожил", еще будет прибавлять. [Николоз] Кутателадзе у нас сейчас неплохо выглядит в тренировочном процессе", - добавил Юран.

Сулейманову 23 года, он является воспитанником "Локомотива". За команду из Нижнего Новгорода выступал с 2020 года. Всего за "Пари НН" Сулейманов провел 112 матчей, в которых забил 25 мячей.