Муртазалиев: россияне показали хороший результат на чемпионате мира в вольной борьбе

Спортсмены завоевали четыре награды - две золотые, одну серебряную и одну бронзовую

БЕЛГРАД, 19 сентября. /Корр. ТАСС Александр Дзюба/. Сборная России по вольной борьбе показала на чемпионате мира в Белграде хороший результат и настроена бороться за золотые медали Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Об этом ТАСС заявил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар Муртазалиев.

Российские борцы вольного стиля выиграли четыре награды на чемпионате мира и заняли второе место в медальном зачете.

"Мы долгое время не могли принимать участие в международных стартах, конечно же эта отлучка нашей команды от общемировой борьбы и от тех процессов, которые происходят в мировой борьбе, не могла не сказаться. У ребят реально чувствовалась нехватка этих стартов, хотя сами ребята очень сильные и очень техничные. У нас очень сильная мужская команда, - подчеркнул Муртазалиев. - Вернуться после всего того, что было и взять на чемпионате мира два золота, серебро и бронзу, именно в этом зале и в это время - это хороший результат".

Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России указал на то, что настрой у всей команды боевой и все спортсмены готовы "трудиться и завоевывать оставшиеся лицензии". "Я думаю, что [Абдулрашид] Садулаев выздоровеет, и, придя в себя, начнет активно заниматься, и в оставшихся лицензионных турнирах он доберет эту лицензию", - отметил Муртазалиев.

"Наша команда готова участвовать в Олимпийских играх в Париже. Никаких проблем я не вижу, и все для этого у команды есть, все условия созданы. Я думаю, что мы на правильном пути и завоюем свои золотые медали в Париже", - заключил Муртазалиев.

Чемпионами мира стали Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг). Абасгаджи Магомедов в весовой категории до 61 кг выиграл серебряную медаль, Шамиль Мамедов (до 65 кг) - бронзовую. Российские спортсмены по итогам чемпионата мира завоевали четыре лицензии на Игры в Париже из шести олимпийских весовых категорий. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев не смог завершить полуфинальную схватку из-за травмы шеи. 19 сентября Садулаев мог побороться за бронзу турнира, которая гарантировала бы ему получение олимпийской лицензии, но по рекомендации врача снялся с чемпионата мира. Решение по допуску россиян на Олимпийские игры еще не принято.