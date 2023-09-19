Путин поздравил Усманова и Сидакова с победой на чемпионате мира по борьбе

Президент пожелал спортсменам новых достижений и всего наилучшего

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Заурбека Сидакова и Ахмеда Усманова с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира по спортивной борьбе, отметив их мастерство и волю к победе. Телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

Усманов принес российской команде первую золотую медаль на соревнованиях. В весовой категории до 79 кг Усманов победил представителя Грузии Владимира Гамкрелидзе со счетом 4:1. Сидаков же в финальной схватке в весовой категории до 74 кг победил американца Кайла Дейка и стал трехкратным чемпионом мира.

В поздравлении Сидакову президент отметил, что завоевать золотую медаль спортсмену помогли отточенная техника, лидерские качества и упорный труд. Успехом Усманова по праву гордятся родные, тренеры и многочисленные болельщики, подчеркнул Путин. "Вы блестяще выступили на дебютном для вас чемпионате мира, продемонстрировали высокое мастерство и волю к победе, открыли "золотой счет" нашей сборной на нынешних соревнованиях", - заметил глава государства.

Президент пожелал спортсменам новых достижений и всего наилучшего.

Российские борцы вольного стиля завоевали четыре награды на чемпионате мира и заняли второе место в медальном зачете. Соревнования проходят в Белграде. Первое место в медальном зачете в вольной борьбе заняла команда США, третьими стали представители Ирана.

Российские спортсмены по итогам чемпионата мира завоевали четыре лицензии на Игры в Париже из шести олимпийских весовых категорий. Решение по допуску россиян на Олимпийские игры еще не принято.