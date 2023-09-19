Цель достигнута. "Спартак" победил "Пари НН" и вышел в плей-офф Кубка России по футболу

Красно-белые выиграли в гостях со счетом 3:0, гарантировав себе первое место в группе D

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" во вторник на выезде обыграл "Пари Нижний Новгород" со счетом 3:0 в матче четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России. Эта победа позволила красно-белым первыми выйти в "плей-офф пути РПЛ".

Обе команды внесли изменения в привычные составы, выпустив в большей степени резерв, у "Спартака" впервые в сезоне на поле вышел защитник Павел Маслов. На 27-й минуте первый мяч в игре забил защитник красно-белых Леон Классен. Этот гол стал для футболиста вторым в текущем сезоне, ранее он отличился в игре второго тура группового этапа против "Пари НН" (5:4). Всего 23-летний Классен в текущем сезоне провел 3 матча за "Спартак", он играл только в Кубке России. На 48-й минуте нижегородская команда сравняла счет, мяч забил Александр Трошечкин. Однако в эпизоде перед голом полузащитник "Пари НН" Эдгар Севикян нарушил правила на футболисте "Спартака" Наиле Умярове, после использования системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр встречи Евгений Буланов отменил взятие ворот.

Следующих голов пришлось ждать до добавленных к основному времени минут, в обоих мячах поучаствовал нидерландский нападающий "Спартака" Квинси Промес. На первой компенсированной минуте он ассистировал Кристоферу Мартинсу, а на шестой отличился сам. В текущем сезоне Промес забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач в 11 матчах во всех турнирах.

"Спартак" провел второй матч без пропущенных мячей подряд. 16 сентября красно-белые дома победили "Сочи" со счетом 1:0 в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги. Для "Спартака" эта игра "на ноль" стала третьей в сезоне, также команда не пропустила в матче шестого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" (0:0).

Выполнение цели и критика судейства

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль считает выполненной целью выход команды в плей-офф с первого места в группе. "Цель достигнута, вышли в следующий этап с первого места, - сказал Абаскаль на пресс-конференции. - Трудовая победа, она придаст уверенность в следующих матчах. Подняли планку концентрации". Испанский специалист отметил работу всей команды, комментируя второй подряд "сухой" матч: "Когда команда пропускает гол, это происходит не по вине одного футболиста. Также и в атаке. Я не знаю ни одного футболиста, кроме Лионеля Месси, кто может в одиночку забить гол".

Его коллега из "Пари НН" Сергей Юран негативно высказался о судействе. "То, что наметили в игре, в принципе, в первом тайме получалось, хороший момент был у Никиты Каккоева, неплохие были набегания, что и планировали, необязательный первый гол пропустили, не успели перестроиться. Хотелось дома при зрителях показать положительный результат, но проиграли, проанализируем свою игру, что получалось, что нет. Сейчас я посмотрел момент на 17-й минуте, когда защитник "Спартака" с кулака бьет [защитника "Пари НН"] Виктора Александрова. Я спросил у резервного арбитра, не нарушение ли это, он сказал, что мяч-то не в игре. А что значит не в игре? Значит, я могу своим игрокам тоже сказать, что, когда мяч не в игре, они могут и ударить, наверное. Разбирать будем эти все моменты".

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов заявил, что клуб "будет добиваться правды". В своем Telegram-канале он представил видео эпизода, на котором защитник "Спартака" Никита Чернов ударил кулаком Александрова. "А на видео то, что называется нефутболом. И таких эпизодов много за этот матч. Будем добиваться правды. Будем задавать вопросы. Это сделает не только нас, но и весь российский футбол честнее, - написал он. - Понимаем, что вопросы не изменят счет на табло. Но если с таким соглашаться, то превратимся в ММА рано или поздно".

"Спартак" до матча с "Сочи" не мог победить в четырех матчах РПЛ подряд, до этого команда выиграла у казанского "Рубина" 5 августа. Капитан "Спартака" Георгий Джикия считает, что команда выходит из кризиса. "Были поражения, не было результатов, - сказал он журналистам. - Понятное дело, сейчас совсем другое настроение, это радует и движет вперед".

"Спартак" одержал четвертую победу в четырех матчах Кубка России и с 12 очками занимает первое место в группе D. На второй строчке располагается московское "Динамо" (5 очков), далее идут "Краснодар" (5) и "Пари НН" (2). "Спартак" гарантировал первое место по итогам группового этапа "пути РПЛ". В другом матче группы D во вторник "Краснодар" дома победил "Динамо", основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась краснодарская команда - 4:2. В пятом туре "Спартак" в гостях сыграет с "Динамо", "Пари НН" на выезде встретится с "Краснодаром". Матчи пройдут 4 октября.

Дебют женщины-арбитра

В группе С самарские "Крылья Советов" на выезде обыграли калининградскую "Балтику" со счетом 2:1. "Крылья Советов" одержали первую победу в Кубке России, "Балтика" потерпела первое поражение. В турнирной таблице группы С первое место занимает "Балтика" (9 очков; 4 игры), далее идут петербургский "Зенит" (6; 3), "Ахмат" (3; 3) и "Крылья Советов" (3; 4).

Главным арбитром встречи была Вера Опейкина, ее помощниками - Дмитрий Мосякин и Валентин Мурашов, видеоассистентом рефери назначили Владимира Москалева. Перед началом встречи Опейкину поприветствовали, подарили букет и карточку с ее назначением на игру. Она стала первой женщиной-арбитром, которая отработала на матче "пути РПЛ" Кубка России. 23 августа Опейкина вместе с Екатериной Курочкиной и Еленой Собчук работала на матче "пути регионов" Кубка России между московским "Чертаново" и кировским "Динамо" (0:1).

11 сентября пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что Опейкина обслужит матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана, который пройдет 26 сентября. Опейкина стала первым российским арбитром, который отработает матч под эгидой УЕФА после введения санкций в отношении российского футбола. Опейкиной 34 года, она является арбитром категории Международной федерации футбола (ФИФА).

По регламенту Кубка России 16 клубов высшего дивизиона чемпионата страны на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четвертых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в "плей-офф пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ", за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов". Команды из "плей-офф пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти).

20 сентября пройдут матчи "Урал" - "Локомотив", ЦСКА - "Сочи", "Ахмат" - "Зенит" и "Рубин" - "Ростов". Программу четвертого тура группового этапа завершит встреча "Оренбург" - "Факел", которая пройдет 21 сентября.