Вратарь "Лацио" Проведель забил гол в матче Лиги чемпионов с "Атлетико"

Голкипер сравнял счет в компенсированное время

ТАСС, 20 сентября. Вратарь итальянского "Лацио" Иван Проведель забил гол в ворота испанского "Атлетико" в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Риме.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Проведель сравнял счет на пятой компенсированной минуте. В составе "Атлетико" мяч на 19-й минуте забил Пабло Барриос.

Проведель стал вторым вратарем, забившим гол в рамках Лиги чемпионов с игры. В 2009 году вратарь бельгийского "Стандарда" Синан Болат отличился в матче против нидерландского АЗ.

Проведелю 29 лет. Вратарь родился в Италии, его мать является уроженкой России. В 2022 году он был приглашен в сборную Италии, но не провел за национальную команду ни одного матча. До 15 лет Проведель играл на позиции нападающего.

В феврале 2020 года Проведель, выступая за команду "Юве Стабия", забил мяч на последних минутах матча третьего по силе дивизиона чемпионата Италии с "Асколи" (2:2).