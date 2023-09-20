Российскую триатлонистку Рясову дисквалифицировали на два года за допинг

Спортивный арбитражный суд отменил вынесенное решение Международной федерации триатлона о дисквалификации атлетки на шесть месяцев

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и вынес решение о дисквалификации триатлонистки Валентины Рясовой на два года. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Спортсменка отстранена с 15 сентября 2023 года по 14 марта 2025 года с зачетом отбытого срока дисквалификации (с 12 сентября 2022 года по 11 марта 2023 года).

CAS отменил вынесенное решение Международной федерации триатлона от 12 сентября 2022 года о дисквалификации Рясовой на шесть месяцев за нарушение, предусмотренное ст. 2.1 и ст. 2.2 антидопинговых правил федерации (присутствие запрещенной субстанции или ее метаболитов или маркеров в пробе спортсмена; использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода).

Рясовой 25 лет, она является победительницей Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов на олимпийской дистанции.