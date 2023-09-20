Тестовые хоккейные матчи на "СКА-Арене" планируется провести в ноябре

В декабре петербургская площадка примет Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тестовые хоккейные поединки на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге должны будут начаться в ноябре. Об этом ТАСС рассказал гендиректор арены Дмитрий Сватковский.

"8 сентября было техническое опробование льда. В нем принял участие Илья Ковальчук - человек, который играл на многих аренах мира, ознакомился со спортивными технологиями, - сказал Сватковский. - Считаю, что все прошло достаточно хорошо. Предложения были высказаны в рабочем порядке, идеально ничего не бывает, есть над чем работать".

"Сейчас самое главное - получить документы по окончании строительства, исправить все замечания, которые есть, в ближайшее время сдать объект и приступить уже к тестовым играм. Думаю, они должны пройти где-то в ноябре, - отметил собеседник агентства. - Думаю, сначала будем заполнять 30-40% арены , потом 50%, посмотрим, что с инженерными системами. У нас несколько тестовых периодов, чтобы подготовить арену к Матчу звезд".

"СКА-Арена" начала строиться в 2020 году и должна была принять чемпионат мира по хоккею в 2023 году, однако Международная федерация хоккея в конце апреля 2022 года объявила о переносе из России турнира. "СКА-Арена" будет одним из самых вместительных в мире - 21,5 тыс. человек на хоккейных матчах. 14 сентября Континентальная хоккейная лига объявила, что традиционный Матч звезд пройдет на "СКА-Арене" 9 и 10 декабря. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что организация будет выбирать между петербургской ареной и московскими площадками для проведения Кубка Первого канала.