Сборная России по санному спорту будет тренироваться на льду с начала октября

С 10 по 18 сентября команда находилась на учебно-тренировочном сборе в Сочи на базе "Юг Спорт"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Национальная команда России по санному спорту планирует начать ледовые тренировки на сборе в Красной Поляне, который начнется 4 октября. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Сергей Чудинов.

"Мы планируем выйти на лед на сборе, который пройдет на олимпийской санно-бобслейной трассе с 4 по 19 октября", - сказал Чудинов.

С 10 по 18 сентября команда находилась на учебно-тренировочном сборе в Сочи на базе "Юг Спорт". В программу сбора входила общефизическая подготовка.

Первым стартом нового сезона для отечественных саночников станет Кубок России, который пройдет на олимпийской трассе с 23 по 28 ноября.

Российские саночники в настоящее время лишены возможности выступать на международных соревнованиях, они вынуждены были пропустить сезон-2022/23.