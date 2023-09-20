В "Пари НН" считают, что судейство сказалось на итоге матча Кубка России со "Спартаком"

Во вторник нижегородский клуб со счетом 0:3 уступил "Спартаку"

ТАСС, 20 сентября. Судейство в матче Фонбет - Кубка России по футболу между "Пари Нижний Новгород" и московским "Спартаком" сказалось на итогах игры и вызвало недовольство в нижегородском клубе. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов.

"Мы недовольны и судейством, и счетом на табло. Тренерский штаб разберет отдельные эпизоды, очевидно, что есть моменты, на которые судьи закрывали глаза. Будем добиваться трактовки, которая зафиксирована в правилах. Сегодняшнее судейство сильно сказалось на результате, особенно, в первом тайме", - сказал Мелик-Гусейнов.

19 сентября "Пари НН" дома со счетом 0:3 проиграл "Спартаку" в матче четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" кубка страны.

"Спартак" одержал четвертую победу в четырех матчах Кубка России и досрочно вышел в плей-офф турнира, команда занимает первое место в группе D с 12 очками. "Пари НН" занимает четвертое, последнее место с 2 очками.