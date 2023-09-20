CAS отказался назвать фамилию адвоката, который будет защищать интересы Валиевой

Слушания пройдут в закрытом режиме

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) из соображений конфиденциальности не будет извещать общественность о том, кто из адвокатов будет представлять интересы российской фигуристки Камилы Валиевой на сентябрьских слушаниях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Спортивный арбитражный суд не может предоставить такого рода информацию", - ответил представитель пресс-службы на вопрос, кто из адвокатов будет представлять в CAS интересы Валиевой, Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU).

Слушания пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября назначен резервным днем. Валиева даст показания в режиме видеоконференцсвязи. Решение будут принимать трое арбитров: американец Джеффри Мишкин, француз Матьё Мезоннёв и председатель Джеймс Дрейк из Великобритании.

Как сообщал ранее ТАСС, интересы Российского антидопингового агентства в CAS при рассмотрении дела Валиевой будет представлять независимый юрист из Великобритании Грэм Артур. Интересы WADA на слушаниях по делу Валиевой, которые прошли в панели CAS в феврале 2022 года, представляли швейцарец Николас Збинден и украинец Антон Сотир из швейцарской адвокатской конторы Kellerhals Carrard.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.