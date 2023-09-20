Допуск российских бобслеистов не стоит отдельным вопросом в повестке конгресса IBSF

Мероприятие пройдет в Испании 24 сентября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не включила в повестку конгресса отдельным пунктом вопрос возвращения российских спортсменов на соревнования под эгидой организации. Об этом свидетельствуют документы IBSF, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Конгресс IBSF пройдет 24 сентября в одном из пригородов испанской Барселоны, 22 сентября состоится заседание исполкома международной федерации.

В повестку конгресса включены доклад президента IBSF Иво Ферриани и отчет аудиторов, будут утверждены бюджет федерации на ближайший сезон и сумма членских взносов от каждой страны. В рамках конгресса состоятся выборы членов аудиторского комитета IBSF.

Также будут изучены предложения национальных федераций и исполкома IBSF, который на пятничном заседании может рассмотреть вопрос допуска россиян на международные старты.

Как сообщал ранее ТАСС, представители Федерации бобслея России планируют принять участие в работе конгресса IBSF в очном формате.

Российские бобслеисты и скелетонисты по решению IBSF вынуждены были пропустить международный сезон-2022/23.