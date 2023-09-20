Футболист "Спартака" Маслов рассказал, что летом мог покинуть команду

Во вторник защитник провел 75 минут в матче против команды "Пари Нижний Новгород"

ТАСС, 20 сентября. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Павел Маслов мог уйти в аренду из-за отсутствия игровой практики. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"У нас был разговор с [Гильермо] Абаскалем (главным тренером "Спартака" - прим. ТАСС) насчет этого. Я продолжал работать так, как могу, вот и все. Мог ли уйти летом в аренду? Наверное, мог", - сказал Маслов.

16 сентября Маслов попал в заявку на матч Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи" (1:0). До этого игрок не попадал в заявку "Спартака" на протяжении пяти игр.

19 сентября Маслов вышел в стартовом составе матча Фонбет - Кубка России против "Пари Нижний Новгород" (3:0) и провел на поле 75 минут, не отметившись голевыми действиями.