Чернышенко: более 3,7 млн российских студентов регулярно занимаются спортом

В России работают около 1,5 тыс. студенческих спортивных клубов, отметил вице-премьер

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Число российских студентов, регулярно занимающихся спортом, по итогам 2022 года составило 3,7 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

20 сентября отмечается Международный день студенческого спорта.

"В 2023 году Международный день студенческого спорта в России проводится в восьмой раз, центральными площадками празднования в этом году стали Красноярск и Москва. Правительство по поручению президента делает все возможное, чтобы как можно больше россиян были вовлечены в здоровый образ жизни. По итогам прошлого года число студентов, регулярно занимающихся спортом, в стране составило более 3,7 млн человек, в стране работают около 1,5 тыс. студенческих спортивных клубов. Сегодняшний праздник подчеркивает важность укрепления роли спорта в высших учебных заведениях и создания качественной спортивной инфраструктуры", - заявил Чернышенко.

"В России открылось 64 региональных отделения Всероссийской федерации фиджитал-спорта. Напомню, первый международный мультиспортивный фиджитал-турнир "Игры будущего" впервые пройдет в 2024 году в Казани, тестовые мероприятия привлекли внимание многих стран. Приглашаем студенческие команды приобщиться к этому новому виду спорта и принять участие в соревнованиях", - добавил вице-премьер.

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что его ведомство продолжит работу по вовлечению молодежи в активные занятия физической культурой и спортом. "Празднование Международного дня студенческого спорта подтверждает, насколько важно для нас развитие спорта в молодежной среде. В России на данный момент создано 28 студенческих спортивных лиг, в мероприятиях которых ежегодно участвуют более 30 тыс. активных и спортивных студентов, в прошлом году проведено 140 спортивных мероприятий среди студентов по 51 виду спорта, такое же количество запланировано и в этом году. Мы продолжим нашу работу по вовлечению молодежи в активные занятия физической культурой и спортом, будем развивать студенческие лиги, обеспечивать учебные заведения инфраструктурой, готовить качественные кадры, чтобы популяризировать спорт как важную часть жизни", - сказал Матыцин.