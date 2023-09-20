В УЕФА сообщили, что следят за ситуацией в Карабахе в преддверии матча Лиги Европы

21 сентября в Баку должен пройти матч между азербайджанским "Карабахом" и норвежским "Мольде"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) следит за ситуацией в Карабахе перед матчем первого тура группового этапа Лиги Европы между азербайджанским клубом "Карабах" и норвежским "Мольде". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

"УЕФА следит за ситуацией и находится в тесном контакте с принимающей стороной. На данном этапе у нас больше нет комментариев", - сообщили в УЕФА.

Матч между "Карабахом" и "Мольде" должен пройти 21 сентября в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова, на котором "Карабах" проводит свои еврокубковые встречи. Игра должна начаться в 19:45 мск.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных, в Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители армянской столицы вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем. МИД РФ призвал остановить кровопролитие, прекратить боевые действия, исключить жертвы среди гражданского населения и вернуться к мирному разрешению карабахской проблемы. 20 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о договоренности о приостановке операции в Карабахе с 12:00 мск.