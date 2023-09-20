Победителям Игр стран СНГ из России планируют выплатить по 180 тыс. рублей

Российские спортсмены завоевали на турнире 288 наград

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ подготовило проект постановления, согласно которому победителям II Игр стран СНГ полагаются призовые в размере 179,2 тыс. руб. Об этом говорится в тексте проекта, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Серебряным призерам предлагается выплатить по 89,6 тыс. рублей, бронзовым - по 53,8 тыс. рублей. Также предложено установить следующие денежные вознаграждения для тренеров и специалистов сборных, обеспечивших подготовку спортсменов: за золотую медаль - 76,8 тыс. рублей, за серебряную - 38,4 тыс. рублей, за бронзовую - 23 тыс. рублей.

II Игры стран СНГ проходили в 11 городах Белоруссии с 5 по 13 августа по 20 видам спорта, сборная России стала первой в медальном зачете соревнований, завоевав 288 наград (149 золотых, 89 серебряных, 50 бронзовых). В соревнованиях приняли участие свыше 2 тыс. спортсменов из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей. Следующие Игры стран СНГ пройдут в 2025 году в Азербайджане.