Женская молодежная сборная России по футболу сыграет два матча с сербками

Встречи запланированы на 21 и 24 сентября и пройдут в городе Стара-Пазова

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Женская молодежная сборная России (игроки до 19 лет) проведет учебно-тренировочный сбор в Сербии, в рамках которого проведет два матча с сербской национальной командой. Об этом сообщает служба коммуникаций Российского футбольного союза.

Встречи пройдут 21 и 24 сентября в городе Стара-Пазова. Обе встречи начнутся в 12:00 мск.

"Предстоящие игры можно назвать долгожданными. Долгое время мы были без международных матчей в сборной этого возраста. Эти игры ждали все - тренерский штаб, сами футболистки. Наконец, мы сыграем такие важные для нас матчи, тем более с таким хорошим европейским соперником, как сборная Сербии", - сказал старший тренер российской сборной Валентин Гавва.

Для участия в сборах тренерский штаб вызвал 22 футболисток. В июне 2022 года россиянки провели две встречи против команды Белоруссии (2:2; 3:1). После этого сборная в апреле 2023 года провела матчи против турецких клубов "Антальяспор" (4:0) и "Хорозкент" (6:0), в июле российские футболистки дважды сыграли с женской командой казанского "Рубина" (1:1, 3:1).