20 сентября, 11:22
Летние олимпийские виды спорта

Ишмуратова считает, что отказ спортсменов ЦСКА от флага будет предательством

Двукратная олимпийская чемпионка отметила, что костяк сборной России на Играх всегда состоял из спортсменов ЦСКА

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены не должны соглашаться выступать без флага и гимна страны, в первую очередь это касается представителей ЦСКА и тех, кто когда-либо давал военную присягу. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, замначальника ЦСКА по военно-политической работе Светлана Ишмуратова.

"Негативно к этому отношусь, - сказала Ишмуратова про возможное выступление россиян в нейтральном статусе. - Мы все давали присягу, при присяге у нас был и гимн, и флаг, поэтому просто так отодвинуть в сторону эти государственные атрибуты ни в коем случае нельзя. Я понимаю, что нельзя запрещать ребятам выступать, но нельзя соглашаться на предлагаемые кабальные условия - подписывать [декларации], отказаться [от страны]. Это наша родина, в которой живут близкие нам люди, это все наша огромная страна. Отказаться от своей страны - самое последнее дело".

Ишмуратова отметила, что костяк олимпийской сборной России всегда состоял из спортсменов ЦСКА. "Все армейцы давали присягу. Этого не перешагнуть - на присяге ты даешь клятву своей родине, людям. И если они будут участвовать в таких соревнованиях, то это, извините, предательство", - добавила она.

В марте исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Вопрос участия россиян и белорусов в летних Олимпийских играх 2024 года до сих пор остается открытым, МОК не обозначал временных рамок для принятия решения. 

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Летние олимпийские виды спорта
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