Ишмуратова считает, что отказ спортсменов ЦСКА от флага будет предательством

Двукратная олимпийская чемпионка отметила, что костяк сборной России на Играх всегда состоял из спортсменов ЦСКА

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены не должны соглашаться выступать без флага и гимна страны, в первую очередь это касается представителей ЦСКА и тех, кто когда-либо давал военную присягу. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, замначальника ЦСКА по военно-политической работе Светлана Ишмуратова.

"Негативно к этому отношусь, - сказала Ишмуратова про возможное выступление россиян в нейтральном статусе. - Мы все давали присягу, при присяге у нас был и гимн, и флаг, поэтому просто так отодвинуть в сторону эти государственные атрибуты ни в коем случае нельзя. Я понимаю, что нельзя запрещать ребятам выступать, но нельзя соглашаться на предлагаемые кабальные условия - подписывать [декларации], отказаться [от страны]. Это наша родина, в которой живут близкие нам люди, это все наша огромная страна. Отказаться от своей страны - самое последнее дело".

Ишмуратова отметила, что костяк олимпийской сборной России всегда состоял из спортсменов ЦСКА. "Все армейцы давали присягу. Этого не перешагнуть - на присяге ты даешь клятву своей родине, людям. И если они будут участвовать в таких соревнованиях, то это, извините, предательство", - добавила она.

В марте исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Вопрос участия россиян и белорусов в летних Олимпийских играх 2024 года до сих пор остается открытым, МОК не обозначал временных рамок для принятия решения.