В Монголии допустили выступление спортсменов страны на Олимпиаде без флага

Местное антидопинговое агентство не выполнило требований и не выплатило средства международной организации

УЛАН-БАТОР, 20 сентября. /ТАСС/. Антидопинговое агентство Монголии (МОНАДА) не выполнило своих обязательств перед Всемирным антипинговым агентством, поэтому существует риск того, что спортсмены из этой страны будут выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Об этом на брифинге сообщил руководитель администрации правительства Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан.

"К сожалению, МОНАДА не выполнило требования международной организации и не выплатило деньги. В результате появились предупреждения о том, что Монголия может выйти на Олимпиаду под белым флагом. Поэтому срочно создается рабочая группа, которую я возглавлю, для решения этой проблемы", - сказал Дашзэгвийн Амарбаясгалан.

Ближайшие Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

Монголия участвует в Олимпийских играх с 1964 года. За это время монгольские спортсмены завоевали 30 медалей: 2 золотые, 11 серебряных и 17 бронзовых. В последние годы в стране успешно развивают новые для нее виды спорта. Так, с 2020 года главным тренером монгольской сборной по биатлону работает Александр Попов, олимпийский чемпион в эстафете 1988 года в составе СССР и четырехкратный чемпион мира.