Испанские футболистки прекращают бойкот сборной

Команда гарантированно проведет ближайшие две игры

ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Вызванные в женскую сборную Испании футболистки, за исключением двух игроков, прекращают забастовку и выступят в матче Лиги наций с командой Швеции. Как сообщает газета The Times, такое решение принято по итогам семичасовых переговоров, в которых участвовали игроки, сотрудники команды, представители Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и профсоюзов.

"Это хорошая новость, следующие две игры команда гарантированно проведет", - приводит The Times слова замминистра культуры и спорта Виктора Франко.

RFEF, Национальный спортивный совет и футболистки договорились создать совместную комиссию для контроля за выполнением соглашений, которые будут подписаны в четверг. RFEF взял на себя обязательство внести коррективы в свою работу.

На групповом этапе Лиги наций сборная Испании выступает в квартете A4 вместе с командами Швеции, Швейцарии и Италии. 22 сентября испанки должны на выезде сыграть со шведками, а 26 сентября - принять команду Швейцарии.

Бывший председатель RFEF Луис Рубиалес ранее был вызван в суд для дачи показаний по делу, связанному с поцелуем игрока женской сборной Дженнифер Эрмосо. 10 сентября Рубиалес сообщил, что подал заявление об отставке с поста председателя RFEF.

20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на Эрмосо и поцеловал футболистку в губы. 26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF. Эрмосо подала на Рубиалеса заявление в прокуратуру. 8 сентября прокуратура Испании инициировала возбуждение уголовного дела.