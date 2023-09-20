Азат Кадыров: для реализации задач Минспорта необходимо увеличить бюджет в два раза

Министерство провело работу по перераспределению 10 процентов бюджета, отметил Азат Кадыров

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Бюджет Министерства спорта РФ должен быть в два раза выше для реализации всех задач, стоящих перед ведомством. Об этом на заседании комитета Госдумы по физкультуре и спорту заявил первый заместитель министра спорта Азат Кадыров.

"Для реализации всех задач министерства бюджет должен быть в два раза больше. Как развивать спорт? Засучив рукава, работать как есть. У спортсменов тренировочные мероприятия проходят, соревнования идут, призовые выплачиваются", - сказал Кадыров.

"Мы в рамках формирования бюджета собрали средства с 30 регионов страны для строительства спортивных объектов. Обнулили те регионы, где не начаты строительные работы. Мы провели работу по перераспределению 10 процентов бюджета", - добавил он.

Ранее Кадыров назвал плановым снижение финансирования в сфере физкультуры и спорта.