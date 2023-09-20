Нейтральным спортсменам не выплатят призовые в России за участие в Олимпиаде

На участие российских спортсменов в Играх в Париже заложено более 882 млн рублей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Нейтральные спортсмены не получат призовые в России за участие в Олимпийских играх. Об этом на заседании комитета Госдумы по физкультуре и спорту заявил первый заместитель министра спорта Азат Кадыров.

На участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже заложено 882,2 млн рублей.

"Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего. Если кто-то получает лицензию, мы должны снять его со ставки Центра спортивной подготовки, все эти расходы берет Международный олимпийский комитет (МОК), - сказал Кадыров. - Если кто-то выиграет медаль любого достоинства - соответствующий вопрос поднимется".

В конце марта 2023 года МОК выступил с рекомендацией допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Решение по допуску российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже еще не принято.

Рекомендациями МОК государственным структурам запрещается финансировать спортсменов, которые претендуют на участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. В 2018 году российские спортсмены выступали на Олимпиаде в Пхёнчхане из-за допинговых санкций МОК в нейтральном статусе как олимпийские атлеты из России. Спортсмены тогда представляли Олимпийский комитет России.