"Урал" по пенальти обыграл "Локомотив" в матче Кубка России по футболу

Несмотря на поражение, московский клуб сохранил первое место в турнирной таблице группы В

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" в серии пенальти обыграл московский "Локомотив" в матче четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Екатеринбурге.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти "Урал" оказался сильнее (4:2).

"Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице группы В с 7 очками после 4 матчей. На второй строчке располагается "Ростов" (6 очков; 3 матча), далее идут "Урал" (5; 4) и казанский "Рубин" (3; 3).

В следующем туре "Локомотив" примет "Ростов", "Урал" на своем поле сыграет с "Рубином". Встречи пройдут 3 октября.

Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четвертых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в "плей-офф пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ", за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов". Команды из "плей-офф пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти).