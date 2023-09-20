Тренер "Сочи" Точилин заявил, что уход Хохлова стал для футболистов холодным душем

17 сентября "Сочи" и тренер Хохлов расторгли контракт по обоюдному согласию.

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Уход Дмитрия Хохлова с поста главного тренера "Сочи" стал неожиданностью и встряской для футболистов. Об этом журналистам сообщил новый главный тренер "Сочи" Александр Точилин.

17 сентября футбольный клуб "Сочи" и тренер Хохлов расторгли контракт по обоюдному согласию.

"Неожиданно для нас. Результат был для нас нехороший, но все вместе за него отвечали. Было трудно команду встряхнуть, потому что для них тоже стало холодным душем. Он приехал на базу и объявил, что принял такое решение, он надеется, что это придаст толчок команде", - сказал Точилин.

В среду "Сочи" проиграл в гостях ЦСКА по пенальти (1:1, 2:4) в матче четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России. "Требования остались все те же. Дмитрий Валерьевич хотел играть в такой агрессивный футбол. Вот сегодня моментами это получалось", - добавил тренер.

Точилину 49 лет, ранее он занимал пост главного тренера "Сочи" с 2018 по 2019 год, а также в 2022 году. После ухода с поста главного тренера в прошлом году 48-летний специалист остался в системе клуба из Краснодарского края. В качестве игрока Точилин с 2006 по 2008 год играл за московское "Динамо" вместе с Хохловым.

Хохлову 47 лет, на посту главного тренера "Сочи" он провел 19 официальных матчей, в которых команда одержала 5 побед, потерпела 13 поражений и 1 раз сыграла вничью. Тренер подал в отставку после поражения в чемпионате от московского "Спартака" (0:1).