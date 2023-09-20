Вратарь ЦСКА Тороп рассказал, что Акинфеев дал ему наставления перед пенальти с "Сочи"

В среду ЦСКА выиграл дома у "Сочи" по пенальти в матче Кубка России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев дал наставления голкиперу красно-синих Владиславу Торопу перед серией пенальти в матче четвертого тура "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России с "Сочи". Об этом Тороп рассказал журналистам.

В среду ЦСКА выиграл дома у "Сочи" по пенальти в матче четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России. Основное время матча завершилось вничью - 1:1. В серии пенальти точнее были футболисты ЦСКА - 4:2. Тороп провел полный матч и отбил два удара в серии пенальти.

"Перед серией пенальти Игорь Акинфеев дал наставления, как и весь тренерский штаб, как лучше себя вести, - сказал Тороп. - Очень много отрабатываем пенальти на тренировках, поэтому просто такие обычные наставления, спасибо им за это. Посла матча Игорь Акинфеев позитивно отреагировал, главное, что команда выиграла, а каким образом - неважно. Меня не беспокоила ситуация с игрой за команду, я каждый день старался пахать на тренировках, слушал тренерский штаб, просто хочу сказать спасибо всему штабу, моим близким, всем людям, которые сопричастны к моей карьере. Ни в коем случае не было никаких негативных эмоций, все хорошо, я часть команды, я очень люблю ЦСКА, очень люблю, как все происходит в команде".

"Есть такое суждение, что у вратарей не так много шансов на пенальти, сегодня угадал, мне повезло. Может, где-то предвидел, по наставлениям сказали, что и как. Конечно, Игорь Акинфеев сильно влияет на игру, но есть субординация, все-таки главный тренер важнее, но на поле я бы сказал, что он управляет игрой. У него есть чувство аритмии, он соблюдает баланс, я хочу просто учиться у кумира детства", - добавил Тороп.

Торопу 19 лет, он является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне вратарь провел 6 матчей, один раз сыграв "на ноль".