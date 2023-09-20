Федотов рассказал о состоянии здоровья футболиста Мойзеса

Защитник может возобновить тренировки 21 сентября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Травмированный защитник ЦСКА Мойзес может возобновить тренировки в общей группе 21 сентября. Об этом журналистам рассказал главный тренер футбольного клуба Владимир Федотов.

Мойзес получил травму в матче 8-го тура Мир - Российской премьер-лиги с "Крыльями Советов" (2:2) 16 сентября.

"Он приступил к тренировкам, но есть небольшой дискомфорт в голеностопном суставе. Но ничего критичного не произошло, - сказал Федотов. - Надеемся, завтра он уже примет участие в более интенсивных занятиях и к матчу с "Ростовом" будет в полной боевой готовности. Сегодня он с реабилитологом занимался и выходил на футбольное поле, делал какую-то работу".

В девятом туре РПЛ ЦСКА встретится с "Ростовом" на выезде 24 сентября.

Мойзесу 28 лет, в нынешнем сезоне РПЛ он принял участие в восьми матчах и забил один мяч. В августе 2022-го ЦСКА арендовал бразильца на один год с правом выкупа. В сезоне-2022/23 Мойзес провел за ЦСКА 36 матчей в разных турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.