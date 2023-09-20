Шипов считает, что Крамник не решит проблему жульничества в интернет-шахматах

Владимир Крамник сообщил, что прекратит играть на Chess.com из-за большого количества мошенников, в отношении которых платформа не принимает никаких мер

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Отказ 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника от игры на онлайн-платформе Chess.com не решит проблему жульничества, однако поможет обратить на нее внимание. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

В начале сентября Крамник сыграл две партии с американцем Хансом Ниманном на портале Chess.com. После этого россиянин заявил, что больше не хочет с ним играть, и сделал подробный обзор, в котором объяснил, почему считает странной игру американца. В среду Крамник сообщил, что прекратит играть на Chess.com из-за большого количества мошенников, в отношении которых платформа не принимает никаких мер.

"Владимир Борисович [Крамник] является абсолютной легендой в шахматах, он может себе позволить любой шаг, однако даже ему не по силам решить проблему жульничества. Есть люди, которых ловят, но также много и умных мошенников, найти какие-то доказательства против них практически невозможно. Я не считаю, что Крамник сделал этот шаг сгоряча, это абсолютно оправданный поступок. И раньше были люди, которые отказывались играть, но не фигуры такого масштаба. Безусловно, это поможет обратить внимание на проблему", - сказал Шипов.

Крамнику 48 лет, в 2000 году он стал 14-м чемпионом мира. В 2013 году россиянин победил на Кубке мира. В составе сборной России он становился трехкратным победителем Всемирной шахматной олимпиады (1992, 1994, 1996), победителем командных чемпионатов Европы (1992) и мира (2013). Является заслуженным мастером спорта России, награжден орденом Почета.