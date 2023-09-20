УЕФА наказал сборную Румынии проведением следующего домашнего матча без зрителей

Такое решение было принято в связи с демонстрацией болельщиками баннера с политическим подтекстом

ТАСС, 20 сентября. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал Федерацию футбола Румынии провести следующий домашний матч национальной команды без зрителей за демонстрацию болельщиками баннера с политическим подтекстом. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

12 сентября сборная Румынии дома обыграла команду Косова со счетом 2:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. В первом тайме матч был прерван из-за демонстрации на трибуне румынскими болельщиками баннера с сербским флагом. На баннере с сербским флагом была изображена надпись "Косово - это Сербия". Пауза длилась порядка 45 минут, после чего команды вышли на поле и доиграли встречу. Позднее Федерация футбола Румынии осудила действия болельщиков.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в 2008 году. Против признания Косова выступают более половины из 193 стран ООН, в том числе Россия, Индия и Китай. В число этих государств входит и Румыния. Сборная Косова проводит официальные матчи под эгидой Международной федерации футбола с 2014 года.

Следующий домашний матч в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года сборная Румынии проведет 15 октября с командой Андорры.