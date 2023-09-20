УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола за расистское поведение болельщиков

Сборная Украины также должна будет провести следующий домашний матч под эгидой УЕФА с ограниченным количеством зрителей, украинским болельщикам будет запрещена продажа билетов на следующий гостевой матч

ТАСС, 20 сентября. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) на €20 тыс. за расистское поведение болельщиков в матчах отборочного турнира чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Наказание вынесено по итогам отборочных матчей чемпионата Европы 2024 года с командами Англии (1:1) и Италии (1:2). УАФ также оштрафовали на €5 тыс. за использование пиротехники на стадионе и €8 тыс. за блокирование общественных мест.

Помимо штрафов, сборная Украины должна будет провести следующий домашний матч под эгидой УЕФА с ограниченным количеством зрителей. Свободными должны остаться не менее 5 тыс. мест. Украинским болельщикам будет запрещена продажа билетов на следующий гостевой матч национальной команды.

В следующей встрече отборочного турнира сборная Украины 14 октября примет команду Северной Македонии. 17 октября украинские футболисты на выезде сыграют на выезде с командой Мальты.