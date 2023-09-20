Минспорт считает интересы спортсменов приоритетом в вопросе участия в Олимпиаде

Ранее первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров заявил, что нейтральные спортсмены не получат призовые в России за участие в Олимпийских играх

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Интересы спортсменов являются для Министерства спорта РФ приоритетными при обеспечении тренировочной и соревновательной деятельности, а также при принятии решения о выступлении на Олимпийских играх. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Минспорта.

20 сентября на заседании комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту первый заместитель министра спорта Азат Кадыров заявил, что нейтральные спортсмены не получат призовые в России за участие в Олимпийских играх.

"Министерство спорта Российской Федерации обеспечивает необходимые условия для защиты интересов российских спортсменов на международной арене и предусмотренных законодательством социальных выплат и гарантий. На данный момент критерии МОК [Международного олимпийского комитета] по вопросу участия российских спортсменов в Олимпийских играх официально не определены, в связи с этим невозможно формирование конкретных регламентов. Интересы спортсменов являются для Минспорта России приоритетными при обеспечении тренировочной и соревновательной деятельности, а также при принятии решения о выступлении на Олимпийских играх. При этом считаем неприемлемым выставление нашим спортсменам дискриминационных условий, не имеющих отношение к спортивному принципу", - отмечается в заявлении.

В конце марта 2023 года МОК выступил с рекомендацией допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Решение по допуску российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже еще не принято.

Рекомендациями МОК государственным структурам запрещается финансировать спортсменов, которые претендуют на участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. В 2018 году российские спортсмены выступали на Олимпиаде в Пхёнчхане из-за допинговых санкций МОК в нейтральном статусе как олимпийские атлеты из России. Спортсмены тогда представляли Олимпийский комитет России.