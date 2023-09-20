Александр Медведев: хоккеистам СКА дорогого стоило выиграть у "Северстали" в три шайбы

Армейцы прервали серию из пяти поражений

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игрокам СКА понадобилось немало сил для того, чтобы выиграть в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги у "Северстали" с разницей в три шайбы и прервать серию из пяти поражений. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

СКА одержал в среду дома победу над "Северсталью" со счетом 4:1.

"Команда играла более системно и творчески. В предыдущих матчах, несмотря на преимущество по броскам, было довольно-таки много сумбура, сумятицы и броуновского движения. Сейчас же команда сыграла в хоккей по-настоящему", - сказал Медведев.

"Очень непростой соперник, активный, очень хорошо двигающийся, в том числе и в большинстве, и меньшинстве. Выиграть с разрывом в три шайбы дорогого стоит, и сегодня были ребята, которые взяли на себя игру в нужный момент. Но самое главное, что на льду была команда", - добавил он.

В следующем матче СКА 23 сентября на выезде сыграет с хабаровским "Амуром". "Турнирное положение надо выравнивать. Сейчас у нас три победы в восьми матчах, и мы надеемся, что вернемся из предстоящей поездки с другим балансом встреч", - подчеркнул Медведев.