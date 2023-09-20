Роман Ротенберг отметил, что давно хотел назначить Кадейкина капитаном СКА

19 сентября главный тренер СКА сменил капитана команды

ТАСС, 20 сентября. Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг изначально рассчитывал назначить нападающего Александра Кадейкина капитаном команды. Об этом он рассказал журналистам.

Игроки СКА благодаря победе над "Северсталью" со счетом 4:1 прервали серию из пяти поражений в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге. 19 сентября Ротенберг сменил капитана команды - вместо Марата Хайруллина им стал 29-летний Кадейкин. Хайруллин получил роль ассистента капитана.

"Мы давно хотели, чтобы Саша к нам перешел. В свое время мы с ним выиграли Кубок Гагарина, и так сложилась ситуация, когда мы делали обмен, то не собирались его менять. Когда мы обо всем договорились c другим клубом, потом нам выставили условие на финишной прямой и потребовали обменять Кадейкина. Не я тогда принимал такое решение, я сам давно хотел его вернуть. Я рассчитывал изначально на него как на капитана, и мы полностью доверились Марату Хайруллину".

Ротенберг объяснил, почему нападающий Арсений Грицюк не вышел на лед в третьем периоде. "Многие ребята вышли после травм. Я посмотрел, что его физическое состояние было не самое лучшее, чтобы продолжать играть. Это связано с тем, что он долго не играл, а потом играл много, в том числе в большинстве", - отметил главный тренер.

В следующем матче СКА на выезде 23 сентября сыграет с хабаровским "Амуром".