"Остался в хоккее, чтобы помогать родителям". Олимпийскому чемпиону Кожевникову 65 лет

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею, чемпиону мира Александру Кожевникову исполнилось 65 лет. Он мог и не выиграть олимпийское золото, если бы не мастерство врачей, своевременно поставивших его на ноги.

Кожевников родился в Пензе, учился в областной СДЮШОР. До подросткового возраста занимался футболом и хоккеем, в 14 лет выступал за взрослую заводскую футбольную команду в качестве нападающего.

"В футбол, как я считаю, играл неплохо, учитывая, что меня хотели взять в интернат в Ростов-на-Дону. Помню, что в 12-13 лет я получил звание лучшего бомбардира турнира "Кожаный мяч" в Саранске, и за это мне подарили пельменницу - пистолет для изготовления пельменей", - рассказал он ТАСС.

Первым тренером в хоккее у Кожевникова был Василий Ядренцев, который помог будущему двукратному олимпийскому чемпиону выбрать хоккей. Но немаловажным фактором для молодого игрока при таком выборе были и материальные условия.

"Семья у меня была небогатой, мне начали платить деньги, поэтому я и остался в хоккее, чтобы помогать родителям. Мы жили в вагончике на том месте, которое сейчас практически рядом с центром Пензы. А раньше это был отшиб, болотистое место. Мне платили на заводе 360 рублей как токарю шестого разряда, так что можно сказать, что меня купили. При каждом заводе были команды, и много кто в "Дизелисте" играл, выступал еще и за заводы", - раскрыл он подробности своего выбора занятия хоккеем.

В "Спартак" уговаривать переходить не пришлось

За свою первую в карьере команду "Дизелист" он выступал с 1975 по 1977 год. В первом сезоне Кожевников провел всего семь матчей, зато во втором в 40 играх набрал по системе "гол+пас" 12 очков (10+2).

"Для второго года, когда тебе 16 лет, такой результат - это достаточно. Играли мы по тем меркам против серьезных команд из Казани, с "Салаватом Юлаевым". У меня были хорошие партнеры, достаточно взрослые. Я на их фоне был совсем худым, хоть и высоким, и бежал неплохо. Это потом Борис Павлович Кулагин (главный тренер "Спартака" в 1979-1984 годах - прим. ТАСС) заставил меня принимать ретаболил. Есть такой препарат, который колют после операции худым людям, чтобы набирать вес. А мне надо было набирать массу", - рассказал Кожевников.

За "Спартак", где Кожевников сделал себе имя в хоккее, он болел с детства, однако вполне мог из Пензы отправиться в другую московскую команду - "Динамо". У "Дизелиста" были тесные контакты с бело-голубыми, в "Динамо" оттуда перебрались, в частности, олимпийские чемпионы и чемпионы мира Василий Первухин и Сергей Светлов. Попал Кожевников в "Спартак" благодаря тому, что главного тренера "Дизелиста" Анатолия Ватутина пригласили в 1977 году в тренерский штаб красно-белых, причем ему даже довелось недолго быть и главным тренером столичной команды - с декабря 1978-го по март 1979 года. Ватутин взял 19-летнего игрока с собой.

По словам Кожевникова, уговаривать тренеру брать его в "Спартак" не пришлось. "Спартак" я очень любил, с детства болел за него, смотрел матчи команды по телевизору. Видел матчи сборной, где спартаковцы тоже были на ведущих ролях. Следил за игрой команды, читал отчеты "Советского спорта", ведь тогда "Спартак" был единственной командой, которая могла поспорить за чемпионство с ЦСКА", - рассказал он.

Соперничество с тройкой Ларионова

В "Спартак" Кожевников приезжал дважды. В первый раз, оказавшись в Москве с одноклубником по "Дизелисту" Александром Герасимовым, который потом выступал за ЦСКА, молодые ребята растерялись в столице.

"Просто мы до этого жили с родителями, потом нас привезли в Москву, высадили на вокзале, сказали, посмотрите город. Мы поднялись по улице Горького, асфальт плавится, была жара под 40 градусов. Потом приехали в Тарасовку, а затем отправились на вокзал, даже по большому счету не потренировались. Город огромный, испугались. Потом Валерий Жиляев (тренер-администратор "Спартака" - прим. ТАСС) за мной приехал и уговорил вернуться. В команде меня, молодого, приняли все здорово, хотя я только недавно следил за ними по телевизору и в газетах. У меня к партнерам по "Спартаку" было только уважение, считал за счастье тренироваться с ними и мог чему-то научиться", - подчеркнул Кожевников.

Первое время Кожевников в "Спартаке" запоминался в матчах только несдержанностью и обилием штрафных минут. Существенно переменилась его игра после того, как в мае 1979 года в команду пришел Кулагин, возглавлявший до этого сборную СССР. Тренер по-отечески относился к молодому игроку, общение с которым добавило Кожевникову как хоккейной, так и житейской мудрости.

"До Кулагина тренеры часто менялись. У меня было вообще желание уехать в Минск в "Динамо", куда мне предлагали перейти. В "Спартаке" у меня тогда не получалось ничего, и в команде нехорошие дела пошли. Когда хоккей превращается в заработок, ты теряешь в росте, и команды нет. Потом пришел Кулагин, и стало все по-другому, глаза загорелись. Он мне тогда сказал, доверься мне и будешь играть в сборной", - объяснил перемены в своей игре Кожевников.

Александр Кожевников, Сергей Капустин и Владимир Голиков во время чемпионата мира 1982 года © Игорь Уткин/ ТАСС

Работа с Кулагиным дала свои плоды: лучшим в чемпионате СССР для Кожевникова можно считать сезон-1981/82, когда он забросил больше всех шайб - 43. В "Спартаке" он выступал в тройке с Виктором Тюменевым, тоже номинальным центрфорвардом, с которым играл и в сборной, а также с Игорем Капустиным. Однако к сезону-1982/83 Кулагин создал новую тройку, которая помогла "Спартаку" последующие два года подряд финишировать вторым в чемпионате после ЦСКА и бороться с армейским звеном Сергея Макарова, Игоря Ларионова и Владимира Крутова за приз "Три бомбардира", вручавшийся самой результативной тройке сезона. С Кожевниковым и Тюменевым он стал наигрывать Владимира Лаврентьева из "Химика".

"В игре с Мальцевым надо было правильно открыться"

В том звене можно было отметить взрывной и эмоциональный характер игры Кожевникова, высочайший интеллект Тюменева и технику Лаврентьева. Последний вернулся домой по окончании сезона-1984/85, на его место со связкой Тюменев - Кожевников Кулагин наигрывал разных крайних нападающих, но такого успеха больше не было.

"У Лаврентьева была светлая голова и выдающаяся техника, Виктор [Тюменев] же вообще был очень классным центральным нападающим, одним из великих. Мы с ним были двое центральных нападающих, и тренер поставил меня на левый край. Это мне далось легко: когда ты любишь хоккей, еще молодой, то это не так боязно. Тем более с краю было играть легче, и это не как сейчас, когда впятером играешь впереди и сзади. С Тюменевым мы почти ровесники, поэтому нам было легче, мы дружили семьями, были везде вместе по жизни", - рассказал Кожевников об игре в той тройке.

В сборной СССР Кожевников с Тюменевым вместе играли не сразу после вызова. За национальную команду Кожевников дебютировал в августе 1981 года в молодежном звене со Светловым и Анатолием Семеновым, и все трое имели шанс вместе сыграть и на Кубке Канады, который стал тогда победным для советской команды. Однако Кожевников не поехал в Канаду, получив травму в товарищеском матче перед турниром со шведами. "Был такой Берье Сальминг (член Зала хоккейной славы - прим. ТАСС), который поймал меня на мельницу - худого на бедро. У меня в том месте такой синяк образовался. Мне ходить было тяжело. Пропустил целый месяц из-за травмы", - объяснил Кожевников.

Интересно, что за свою карьеру в сборной СССР, хоть и недолгую, Кожевников сыграл в тройке с Александром Мальцевым, а также заменял в легендарном армейском звене Макарова и Ларионова заболевшего Владимира Крутова.

"Они тогда уже были великими, с ними было здорово играть. У [Виктора] Тихонова (главного тренера ЦСКА и сборной СССР в тот период - прим. ТАСС) не было поблажек, и в обороне тоже все отрабатывали. Ну и защитники тогда были глыбы - [Вячеслав] Фетисов и [Алексей] Касатонов. Многих я знал с 14 лет: Фетисова, Касатонова, [Сергея] Старикова, когда с ними играл на турнирах, поэтому мне не так уж и было тяжело привыкать быть с ними в сборной. Мы все знали друг друга, образно, кто во сколько встает и ложится", - подчеркнул Кожевников.

Юбиляр рассказал, в чем было и величие Мальцева. "Ты приезжаешь, и шайба от него тебе ложится на крюк, даже если ты с противником рядом. Он поляну отлично видел, уникальный человек. Ты получал удовольствие от игры, он подсказывал тебе, ощущал себя по-другому. Надо было правильно открыться и шайбу всегда получишь", - отметил Кожевников.

"Олимпиада была важнее Кубка Канады"

К чемпионату мира 1982 года Кожевников играл в звене с Тюменевым и динамовцем Владимиром Голиковым. В 10 матчах того турнира Кожевников набрал семь очков (6+1), забив канадцам, за которых играл Уэйн Гретцки, в обоих играх. То мировое первенство было единственным в карьере Кожевникова, он потом говорил, что Тихонов не брал его то ли за нежелание игрока переходить в ЦСКА, то ли ссылаясь на его возможную усталость после результативных сезонов в чемпионате СССР. Но предать любимого тренера Кулагина Кожевников не мог.

Зато Кожевников сыграл на двух Олимпиадах, при этом ни на одну из них он мог и не попасть. В 1984 году за две месяца до Игр в Сараево в результате тяжелой травмы стопы игроку прогнозировали четыре месяца находиться с ногой в гипсе. Вернул его в хоккей врач, причем это стоило огромных усилий, чтобы во время лечения перенести боль.

"Восстанавливался в ЦИТО, где пришлось вместо четырех месяцев на восстановление ради Олимпиады потратить 1,5 месяца. Вправлять ногу надо было без наркоза, потому что в ступню необходимо было вкручивать железки. Имя того дежурного врача, который со мной этим занимался, к моему позору, я не помню. Он мне сразу сказал, если хочешь попасть на Олимпиаду, ты не должен терять сознание. А если мы сделаем обезболивающий укол, то не станем чувствовать, что с тобой происходит. Пришлось прибегать к старому средству в виде водки - выпил ее бутылки-две. Как мне врач сказал, раз сознание не потерял, значит, поедешь на Олимпиаду. Больно - это на словах не передать, никому не посоветуешь", - рассказывал Кожевников.

Николай Дроздецкий, Виктор Тюменев и Александр Кожевников, 1984 год © Валерий Зуфаров, Вячеслав Ун Да-Син/ ТАСС

В Сараево Кожевников играл вместе с Тюменевым и столичным армейцем Николаем Дроздецким, и именно у их тройки, а не звена Ларионова, получилась игра на олимпийском турнире. Дроздецкий вошел в тройку лучших бомбардиров с 12 очками (10+2), а Кожевников забросил шайбу в ворота шедших без поражений чехословаков, которая стала победной. Гол мог запомниться вратарю соперников надолго - шайба после броска Кожевникова от перекладины попала в спину голкипера и отскочила в ворота.

В 1984 году Кожевников сыграл также и на Кубке Канады, где сборная СССР дошла до полуфинала, уступив хозяевам. Как объяснял хоккеист, из этих двух турниров важнее для советской команды и всей страны, конечно же, была Олимпиада. "После того, как мы проиграли Олимпиаду в 1980 году, к ней подход был другой, была видна тренерская работа. Страна тогда второго такого проигрыша не поняла бы. На Кубке Канады играли после Олимпиады, не попали в финал еще и потому, что другой настрой был", - подчеркнул он.

"Внук пошел в динамовскую школу"

В следующий раз Кожевников выступил за национальную команду на Олимпиаде через четыре года будучи уже игроком "Крыльев Советов". Тихонов знал про умение Кожевникова забивать решающие голы и вызвал его, несмотря на то, что игроку до этого делали аж девять операций на колене, а помощник главного тренера Игорь Дмитриев, возглавлявший как раз "Крылья Советов", лоббировал кандидатуру одноклубника Кожевникова Сергея Немчинова. В Калгари Кожевников сыграл в тройке с восходящей звездой отечественного хоккея Александром Могильным и Александром Черных. Из-за того, что травма давала о себе знать, Кожевников провел всего два матча.

Спустя год он добился последней в своей карьере клубной награды - бронзовых медалей чемпионата СССР. В 1988 году "Крылья Советов" могли выйти в финал чемпионата, но проиграли два матча в серии ЦСКА по буллитам.

Олимпийская сборная СССР по хоккею, 1988 год © Дмитрий Соколов/ ТАСС

Как и большинство советских хоккеистов того времени, Кожевников отправился за границу. Поиграл он в Швеции, Швейцарии и даже в британском "Дурхэме". Как он рассказывал, его звали в "Калгари" из Национальной хоккейной лиги, однако вместо этого он поехал в Швецию, поскольку понимал, что с больными коленями он долго в Америке бы не поиграл. Его последним клубом стали "Крылья Советов" в 1995-1997 годах, куда его позвали, учитывая трудности с составом у команды.

Шесть лет Кожевников жил в Америке, где в Лос-Анджелесе создал школу. После чего вернулся домой. Входил в правление созданной в 2011 году по инициативе занимавшего тогда пост премьер-министра России Владимира Путина Ночной хоккейной лиги. Сейчас выступает экспертом в различных СМИ.

В Пензе Кожевников является настоящей хоккейной легендой и бывает в родном городе часто. Там проводится турнир его имени, Кожевникова приглашают на открытие и закрытие соревнований.

У юбиляра четверо внуков, которые родила его дочь Мария Кожевникова - в прошлом депутат Госдумы, известная актриса. Троим уже от пяти до девяти лет, а четвертый, тезка олимпийского чемпиона, родился несколько месяцев назад. По словам Кожевникова, у одного из его внуков, Ивана, хорошо получается в футболе. "Он, правда, занимается в динамовской школе, - отметил юбиляр. - Посмотрим, может, Саша в хоккей пойдет"