Россия стала единственным крупным плательщиком, не сделавшим взнос в WADA за 2023 год

В 2023 году России необходимо было выплатить свыше $1 млн

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия осталась единственным крупным плательщиком Всемирного антидопингового агентства (WADA), который пока не выплатил взнос за 2023 год. Об этом свидетельствуют материалы WADA, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

У восьми стран мира размер ежегодного взноса в WADA превышает $1 млн. России вместе с Францией, Германией, Италией и Великобританией необходимо было выплатить в 2023 году по $1 267 023. Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2023 году должны внести США ($3 419 795), Канада ($1 709 897) и Япония ($1 502 800). Согласно имеющимся документам, все эти страны, за исключением РФ, уже полностью выплатили взносы за 2023 год.

Из 50 стран Европы (включая Израиль) взносы в WADA выплатили полностью или практически полностью 44 государства. Не поступили взносы от Белоруссии ($46 032), Грузии ($15 841), Исландии ($13 443), Монако ($13 443), Сан-Марино ($3 708) и России.

Взнос в бюджет WADA за прошлый год Россия заплатила в январе 2022 года, за 2021-й - в апреле 2021-го.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в декабре 2022 года сообщила ТАСС, что ежегодные взносы в WADA производятся не РУСАДА, а Министерством спорта РФ.