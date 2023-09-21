Семь команд выступят на турнире по баскетболу 3x3 на форуме "Россия - спортивная держава"

Призовой фонд турнира составит 3 млн рублей

ТАСС, 21 сентября. Розыгрыш Суперкубка Единой континентальной лиги по баскетболу 3x3 пройдет в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Перми. Об этом сообщает пресс-служба форума.

В турнире примут участие команды из семи стран: России, Сербии, Китая, Бразилии, Италии, Белоруссии и Казахстана. Соревнования пройдут 19 октября на сцене Пермского академического Театра-Театра. Россию на турнире будет представлять команда "Бионорд PRO", в составе которой выступят серебряные призеры Олимпийских игр в Токио. Призовой фонд турнира - 3 млн рублей.

В фиджитал-центре с 19 по 22 октября будет организован турнир по фиджитал-спорту в разных дисциплинах. Во дворце спорта "Молот" пройдет турнир по боксу, кикбоксингу и смешанным единоборствам. Во дворце спорта "Орленок" состоится второй отборочный этап международного чемпионата по битве роботов.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум пройдет с 19 по 22 октября в Перми.