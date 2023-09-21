Швейцарские юристы Kellerhals Carrard представят WADA на слушании дела Валиевой

Возглавлять команду юристов будет Николас Збинден

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Команда юристов швейцарской конторы Kellerhals Carrard будет представлять интересы Всемирного антидопингового агентства (WADA) на сентябрьских слушаниях дела российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

"WADA будет представлять команда юристов из Kellerhals Carrard во главе с Николасом Збинденом, а также главный юрисконсульт WADA Росс Венцель", - сообщил собеседник ТАСС.

Слушания пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября назначен резервным днем. Валиева даст показания в режиме видеоконференцсвязи. Решение будут принимать трое арбитров: американец Джеффри Мишкин, француз Матьё Мезоннёв и председатель Джеймс Дрейк из Великобритании.

Как сообщал ранее ТАСС, интересы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде при рассмотрении дела Валиевой будет представлять независимый юрист из Великобритании Грэм Артур. Пресс-служба CAS в среду отказалась предоставить ТАСС информацию о том, кто из адвокатов будет представлять в суде интересы самой фигуристки.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.