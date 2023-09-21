21 сентября, 07:16
Бокс

Боксеру Биволу не предлагали провести реванш с Альваресом

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Дмитрий Бивол
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Ранее мексиканский спортсмен заявил, что хочет провести реванш осенью 2023 года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Чемпиону мира по версии Всемирной боксерской ассоциации Дмитрию Биволу не предлагали провести реванш против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Конкретных предложений провести реванш с Альваресом не поступало", - сказал собеседник агентства.

Бивол победил Альвареса весной прошлого года единогласным решением судей. Поединок прошел в полутяжелом весе. Ранее Альварес заявил, что хочет провести реванш осенью 2023 года.

В активе 32-летнего россиянина 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения. 33-летний Альварес владеет титулами по версиям Международной боксерской федерации, Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации во втором среднем весе. На его счету 59 побед (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьих. 

Теги:
Бокс
© Информационное агентство ТАСС
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