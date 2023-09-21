В Минспорте России заявили об отказе платить взносы в WADA на прежних условиях

Министерство спорта инициировало вопрос о выработке универсальной формулы финансирования WADA на площадке единственного глобального механизма борьбы с допингом в спорте - конвенции ЮНЕСКО, отметили в ведомстве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. К Российской Федерации после прекращения ее членства в Совете Европы в марте 2022 года не должны применяться прежние критерии по формированию размера обязательного ежегодного взноса во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

"Российская Федерация является участником Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (конвенция ЮНЕСКО) и поддерживает принцип равнодолевого финансирования основного годового бюджета Всемирного антидопингового агентства, - сообщили в пресс-службе. - В настоящее время отсутствует общая утвержденная государствами формула финансирования WADA. Ежегодный бюджет агентства формируется на основе Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств. При этом каждый континент самостоятельно определяет порядок осуществления выплат".

В Европе ежегодные взносы стран в WADA привязаны к шкале взносов государств в бюджет Совета Европы. "В соответствии с решением исполнительного комитета WADA в 2023 году ежегодный взнос Российской Федерации должен составить $1 267 023. Данный показатель рассчитан на основе шкалы взносов страны в Совет Европы, тогда как Россия 16 марта 2022 года прекратила свое членство в Совете Европы. В этой связи необходимо выработать механизм оплаты ежегодного взноса в WADA для стран, не являющихся членами континентальных организаций, в частности, Совета Европы", - заметил собеседник ТАСС.

"Для этого Минспорт РФ инициировал вопрос о выработке универсальной формулы финансирования WADA на площадке единственного глобального механизма борьбы с допингом в спорте - конвенции ЮНЕСКО (193 государства-участника). По инициативе российской делегации вопрос о выработке формулы финансирования WADA включен в проект повестки 9-й сессии конференции сторон конвенции ЮНЕСКО, которая пройдет 25-27 октября 2023 года во Франции. Ожидается, что по итогам рассмотрения данного вопроса будет определен общий порядок выплат в регулярный бюджет WADA со стороны государств. В случае принятия единого согласованного подхода в рамках конвенции ЮНЕСКО российская сторона перечислит взнос в регулярный бюджет WADA", - заключили в пресс-службе Минспорта РФ.

Согласно документам Всемирного антидопингового агентства, имеющимся в распоряжении ТАСС, у восьми стран мира размер ежегодного взноса в WADA превышает $1 млн. России, Великобритании, Германии, Италии и Франции необходимо было выплатить в 2023 году по $1 267 023. Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2023 году должны внести США ($3 419 795), Канада ($1 709 897) и Япония ($1 502 800). Согласно имеющимся документам, все эти страны, за исключением РФ, уже полностью выплатили взносы за 2023 год.

Взнос в бюджет WADA за прошлый год Россия заплатила в январе 2022 года, за 2021-й - в апреле того же года. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в декабре 2022 года сообщила ТАСС, что ежегодные взносы в WADA производятся не РУСАДА, а Министерством спорта РФ.