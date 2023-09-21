Финалист Кубка Дэвиса Чесноков перенес операцию на глаза

Андрей Чесноков пробудет в больнице несколько дней

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Финалист Кубка Дэвиса 1995 года в составе сборной России по теннису Андрей Чесноков перенес операцию на глаза. Об этом он рассказал ТАСС.

"В последние дни я не следил за успехами наших теннисистов. Сейчас я лежу в больнице, перенес операцию на глаза, несколько дней еще точно пробуду тут. Рад, что ребята продолжают побеждать", - сказал Чесноков.

Чеснокову 57 лет, он является победителем семи турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 1989 года. В 1995 году он отыграл девять матчболов в полуфинале Кубка Дэвиса в матче против представителя Германии Михаэля Штиха, после чего был награжден орденом Мужества.