Сборная России по футболу потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

Лидирует в рейтинге команда Аргентины

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российская национальная команда опустилась с 38-го на 39-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

В период паузы на игры сборных россияне 12 сентября на выезде со счетом 1:1 сыграли вничью с командой Катара в товарищеском матче. Также российские футболисты не старше 23 лет провели две товарищеские игры против олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). В службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщали, что эти встречи не будут учтены в рейтинге ФИФА.

Лидером рейтинга осталась сборная Аргентины. Второе место занимает команда Франции, третье - сборная Бразилии.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.