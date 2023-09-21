Запросивший российское гражданство боксер Джонсон взял ипотеку в России

Спортсмен взял ипотеку на жилье в Самаре

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Подавший документы на получение российского гражданства американский боксер Кевин Джонсон взял ипотеку на жилье в Самаре. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

"Кевин Джонсон слетал в Германию, чтобы перевезти в Россию свою собаку. Также он взял ипотеку на жилье в Самаре", - сказал Хрюнов.

Джонсону 44 года, на профессиональном ринге он провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. В декабре 2009 года американец проиграл украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе. Украинский спортсмен одержал 39-ю победу в карьере, однако боксер из США стал лишь вторым, кто проиграл ему не нокаутом, проведя на ринге полноценные 12 раундов. В 2017 году Джонсон завоевал титул чемпиона по версии Международной боксерской организации, победив техническим нокаутом итальянца Франческо Пьянету, но уже в следующем году не смог защитить пояс, уступив техническим нокаутом хорвату Петару Милашу.