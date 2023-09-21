РУСАДА подписало соглашения о противодействии допингу с Владимирской и Самарской областями

Соглашения о сотрудничестве с РУСАДА подписали около 40 процентов российских регионов

СУЗДАЛЬ /Владимирская область/, 21 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписало в рамках Всероссийского форума чистого спорта в Суздале соглашения о противодействии допингу с министерствами спорта Владимирской и Самарской областей, Федеральным центром подготовки спортивного резерва и Федерацией роллер спорта России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Для нас очень важно подписывать подобные документы, тем самым мы еще раз закрепляем обещание друг другу помогать, содействовать, совместно организовывать мероприятия по противодействию допингу в спорте, - рассказала ТАСС генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова. - Я придерживаюсь той позиции, что главное в борьбе с допингом это предотвращение. Без помощи федераций, регионов и других спортивных организаций нам не справиться. Как бы мы ни старались убедить огромное количество людей, которые должны знать и отвечать за нарушение антидопинговых правил, это очень сложно. При помощи всех наших коллег нам удается обеспечить максимальный охват".

К настоящему моменту соглашения о сотрудничестве с РУСАДА подписали около 40 процентов российских регионов.

С 21 по 22 сентября в Суздале проходит второй ежегодный Всероссийский форум чистого спорта, организатором которого является РУСАДА при поддержке Олимпийского комитета России (ОКР). Главная миссия форума - популяризация идей чистого спорта. Форум станет крупной платформой для взаимодействия между экспертами в области борьбы с допингом, представителями спортивной отрасли и специалистами в сфере здравоохранения. Ожидается, что в работе форума, помимо Логиновой, примут участие министр спорта РФ Олег Матыцин, президент ОКР Станислав Поздняков, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, руководители многих общероссийских спортивных федераций и объединений.