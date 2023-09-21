Александр Емельяненко в ноябре может провести реванш с Кокляевым

Поединок может пройти в Ингушетии

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Боец Александр Емельяненко и бывший тяжелоатлет Михаил Кокляев могут в ноябре провести повторный поединок по правилам бокса. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

"Александр может в ноябре провести боксерский бой в Ингушетии. Предложили в качестве соперника Кокляева", - сказал Хрюнов.

Емельяненко в настоящее время находится в реабилитационном центре в Ингушетии. В первом поединке он нокаутировал Кокляева в первом раунде. Бой прошел в ноябре 2019 года в Москве.