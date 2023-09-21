WADA будет стремиться к сотрудничеству с Россией для обеспечения внесения взносов

В агентстве отметили, что у правительств для внесения взносов есть время до конца года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) будет стремиться сотрудничать с правительствами не выплативших ежегодные взносы в WADA стран, чтобы обеспечить своевременное внесение ими денежных средств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства.

"У правительств есть время до конца года, чтобы внести свои ежегодные взносы, - заметил представитель пресс-службы WADA. - Мы будем стремиться сотрудничать с соответствующими органами власти, чтобы обеспечить своевременное внесение всех взносов".

В Министерстве спорта РФ ранее сообщили ТАСС, что Россия выступает за пересмотр критериев формирования размера ее ежегодного взноса в WADA после прекращения членства Российской Федерации в Совете Европы в марте 2022 года. По инициативе российской делегации вопрос о выработке формулы финансирования Всемирного антидопингового агентства включен в проект повестки 9-й сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, которая пройдет 25-27 октября 2023 года во Франции.

Согласно документам Всемирного антидопингового агентства, имеющимся в распоряжении ТАСС, Россия осталась единственным крупным плательщиком WADA, который пока не выплатил взнос за 2023 год. Размер его составляет $1 267 023. Из европейских стран взносы также пока не внесли Белоруссия, Грузия, Исландия, Монако и Сан-Марино.

Взнос в бюджет WADA за прошлый год Россия заплатила в январе 2022 года, за 2021-й - в апреле того же года. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в декабре 2022 года сообщила ТАСС, что ежегодные взносы в WADA производятся не РУСАДА, а Министерством спорта РФ.