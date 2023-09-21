Рожков подтвердил участие в генассамблее Международного паралимпийского комитета

Вопрос членства Паралимпийского комитета России в организации будет рассматриваться 29 сентября

СУЗДАЛЬ /Владимирская область/, 21 сентября. /ТАСС/. Делегация Паралимпийского комитета России (ПКР) на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК) в Бахрейне будет состоять из трех представителей организации. Об этом ТАСС заявил президент ПКР Павел Рожков, который также примет участие в генассамблее.

Конференция членских организаций МПК пройдет 27 сентября. Генеральная ассамблея МПК пройдет в Бахрейне с 28 по 29 сентября.

"Наша делегация будет присутствовать на генассамблее в Бахрейне, в ее составе будет три представителя. Это руководитель нашего международного отдела, юрист ПКР и я. Вопрос членства ПКР будет рассматриваться 29 сентября", - сообщил Рожков.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России. В декабре ПКР направил в апелляционный трибунал жалобу на данное решение, которая была удовлетворена.