Вратарь "Сочи" Заболотный рассказал, что перед сезоном клуб ставил более высокие задачи

После восьми туров сочинский клуб занимает 13-место в турнирной таблице чемпионата России

ТАСС, 21 сентября. Футбольный клуб "Сочи" перед началом сезона-2022/23 ставил перед собой высокие задачи, однако на данный момент команда не строит грандиозных планов. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал вратарь сочинцев Николай Заболотный.

"Перед началом сезона планка у нас была чуть повыше. Сейчас, судя по тому, как все происходит, было бы неплохо до зимы набрать сколько-то очков, максимальное количество и уже после зимы думать, на что мы можем рассчитывать, на что горазды. Потому что пока мы не строим каких-то грандиозных планов", - сказал Заболотный.

После восьми туров Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" занимает 13-е место с 6 очками. В группе A "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России сочинцы занимают третье место с 5 очками после 4 игр. 17 сентября "Сочи" и тренер Дмитрий Хохлов расторгли контракт по обоюдному согласию, команду возглавил Александр Точилин.